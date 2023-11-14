Англія

Рейтинг очолює Кенні Далгліш, який став гравцем клубу АПЛ у 1977 році.

Відомий портал FourFourTwo представив рейтинг найкращих трансферів Ліверпуля в історії клубу англійської Прем'єр-ліги.

Перше місце у списку віддано нападникові Кенні Далглішу, який перейшов у стан "червоних" із Селтіка в 1977 році.

Друге місце у діючого вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха, який перебрався з Роми у 2017 році. Трійку найкращих замкнув форвард Іан Раш, який перейшов до англійського клубу 1980 року з Честер Сіті.

Також у десятці найкращих є ще один гравець, який і до цього дня захищає червоні кольори – захисник Вірджіл ван Дейк, який перейшов до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона.

Топ-10 найкращих трансферів в історії Ліверпуля:

1. Кенні Далгліш (з Селтіка у 1977 році);

2. Мохамед Салах (з Роми у 2017 році);

3. Іан Раш (з Честер Сіті у 1980 році);

4. Кевін Кіган (з Сканторп Юнайтед у 1971 році);

5. Грем Сунесс (з Міддлсбро у 1978 році);

6. Джон Барнс (з Уотфорда у 1987 році);

7. Луїс Суарес (з Аяксу у 2011 році);

8. Роджер Хант (з Стоктон Хіт у 1958 році);

9. Вірджіл ван Дейк (з Саутгемптона у 2018 році);

10. Рон Йейтс (з Данді Юнайтед у 1961 році).

Після 12 турів Ліверпуль набрав 27 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал.