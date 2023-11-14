Рейтинг очолює Кенні Далгліш, який став гравцем клубу АПЛ у 1977 році.
Мохамед Салах, Getty Images
14 листопада 2023, 12:50
Відомий портал FourFourTwo представив рейтинг найкращих трансферів Ліверпуля в історії клубу англійської Прем'єр-ліги.
Перше місце у списку віддано нападникові Кенні Далглішу, який перейшов у стан "червоних" із Селтіка в 1977 році.
Друге місце у діючого вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха, який перебрався з Роми у 2017 році. Трійку найкращих замкнув форвард Іан Раш, який перейшов до англійського клубу 1980 року з Честер Сіті.
Також у десятці найкращих є ще один гравець, який і до цього дня захищає червоні кольори – захисник Вірджіл ван Дейк, який перейшов до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона.
Топ-10 найкращих трансферів в історії Ліверпуля:
1. Кенні Далгліш (з Селтіка у 1977 році);
2. Мохамед Салах (з Роми у 2017 році);
3. Іан Раш (з Честер Сіті у 1980 році);
4. Кевін Кіган (з Сканторп Юнайтед у 1971 році);
5. Грем Сунесс (з Міддлсбро у 1978 році);
6. Джон Барнс (з Уотфорда у 1987 році);
7. Луїс Суарес (з Аяксу у 2011 році);
8. Роджер Хант (з Стоктон Хіт у 1958 році);
9. Вірджіл ван Дейк (з Саутгемптона у 2018 році);
10. Рон Йейтс (з Данді Юнайтед у 1961 році).
Після 12 турів Ліверпуль набрав 27 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на один бал.