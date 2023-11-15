Англія

Українець продуктивно провів останній клубний матч перед перервою на матчі збірних.

Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну тижня за підсумками останніх матчів у топ-5 лігах Європи.

До кращих потрапив український захисник Арсеналу Олександр Зінченко, який відзначився голом у матчі АПЛ проти Бернлі (3:1). За свою гру українець отримав оцінку — 8,80 балів.

Загалом у збірній представлені чотири гравці з АПЛ, три з Ла Ліги, два з Ліги 1 та один із Серії А.

Нинішнього сезону Зінченко провів 16 поєдинків, у яких забив один гол.