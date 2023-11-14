Англія

Реакція Зінченка про жарт над Мудриком.

У 9-му турі АПЛ Челсі та Арсенал зіграли внічию 2:2. Один з голів забив Михайло Мудрик. Перед матчем гравець Арсеналу Олександр Зінченко пожартував, сказавши, дослівно, "відірвати яйця", якщо Мудрик заб’є гол.

Як виявилось, в Англії не всі зрозуміли жарт Олександра, за що йому навіть довелось виправдовуватись.

"Цей мій жарт зайшов дуже далеко, тому що його навіть згадували на пресконференції перед грою.

Коли почув, що головний тренер Челсі відповідає на питання про яйця Михайла, я був не те, що здивований, а подумав: "Мені язик потрібно тримати за зубами", тому що я побачив, що є багато людей, які з жартами не сильно дружать.

Пам’ятаю, що коли ми виходили на матч, то ми з Мішею перекинулися декількома словами у тунелі та прийшли до загального знаменника, що жартувати у пресі не завжди є добре", — сказав Зінченко на трансляції passion_ua.

Раніше повідомлялось, що Зінченко потрапив до команди тижня АПЛ за версією WhoScored.