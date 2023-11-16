Англія

Футбольна асоціація Англії незадоволена поведінкою головного тренера Арсеналу.

У рамках 11-го туру АПЛ лондонський Арсенал вперше програв у чемпіонаті в матчі проти Ньюкасла (0:1).

Епізод з єдиним забитим голом у виконанні півзахисника "сорок" Ентоні Гордона виявився доволі суперечливим, що стало причиною публічної критики від головного тренера "канонірів" Мікеля Артети після матчу у розмові з журналістами.

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення іспанському фахівцеві за публічну критику офіційних осіб того протистояння з Ньюкаслом.

"Мікеля Артету звинувачують у порушенні правила E3.1 ФА через коментарі, які він зробив в інтерв’ю для ЗМІ після гри між Арсеналом та Ньюкасл Юнайтед у рамках АПЛ у суботу, 4 листопада.

Стверджується, що його коментарі є неправомірною поведінкою, оскільки вони є образливими щодо офіційних осіб матчу та/або завдають шкоди грі та/або погіршують репутацію гри. Мікель Артета має дати відповідь на це звинувачення до вівторка, 21 листопада", — сказано в заяві Футбольної асоціації Англії.

Правило регламенту ФА E3.1 виглядає наступним чином: "Учасник повинен завжди діяти в інтересах гри і не робити ніяких неналежних вчинків, не ганьбити гру і не використовувати будь-яку з насильницьких дій або їх поєднання, серйозну грубу гру, погрози, образи, непристойні слова чи поведінку".

Нагадаємо, раніше Голова суддівського корпусу АПЛ Говард Вебб заявив, що гол Гордона у ворота Арсеналу було зараховано правильно, незважаючи на три потенційні порушення правил.