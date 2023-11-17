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Football.ua представляє матеріал The Athletic щодо українського лівого захисника.

Це був найшвидший гол у Прем'єр-лізі цього сезону.

Не минуло й хвилини, як лівий захисник Евертона Віталій Міколенко увірвався до штрафної зони й ударом головою переграв воротаря Крістал Пелес Сема Джонстона.

Це був п'ятий гол Евертона в перші 15 хвилин матчу цього сезону, і хоча незабаром Пелес зрівняв рахунок завдяки пенальті Еберечі Езе, команда Шона Дайча все ще може похвалитися найкращим результатом у лізі за цей період у перших 12 матчах: 5 голів забито та 1 пропущений.

Роль Миколенка у цьому цікава та показова.

Гравець, придбаний у січні минулого року за 17 млн фунтів стерлінгів (20,9 млн доларів за поточним курсом) з київського Динамо, до цього місяця забив за Евертон лише один раз за 60 матчів — приголомшливий удар з дальньої дистанції у вирішальному матчі з Лестер Сіті (2:1) у травні 2022 року, коли команда Френка Лемпарда виборювала збереження прописки в АПЛ.

При цьому, Віталій ще немає результативної передачі за Евертон.

Але, забивши у ворота Пелес, Миколенко повторив свій результат, скоєний тижнем раніше в матчі з Брайтоном на Гудісон Парк (1:1), коли він потрапив у сітку воріт через сім хвилин після стартового свистка.

Команди Дайча нерідко активно включаються у гру з перших хвилин.

З самого початку "іриски" агресивні і прагнуть залучити всіх гравців навколо єдиного нападника Домініка Калверта-Льюїна. Вони намагаються заволодіти перевагою та утримати її.

І все ж таки дивно, що одним із головних виконавців стає лівий захисник. Особливо у команді Дайча.

Той удар головою на Селхерст Парк у суботу був схожий на ситуативний епізод, який швидше можна було очікувати від Калверта-Льюїна, а його удар правою ногою з глибини штрафного майданчика в матчі з Брайтоном був більше схожий на традиційну гру для вінгера. У другому голі Евертона проти Пелес Миколенко продемонстрував майстерність і техніку, пробивши та влучивши у штангу, після чого Абдулай Дукуре переправив м'яч у порожні ворота.

Все це сталося після того, як цього сезону роль Миколенка була злегка змінена.

Миколенко став частіше торкатися м'яча (60 разів за 90 хвилин у Прем'єр-лізі порівняно з 56,9 минулого сезону) і, як видно з наведеного нижче графіка, частіше знаходиться у вільних зонах, як на лівому фланзі Евертона, так і у штрафному майданчику суперника.

Евертон веде більшу частину своїх атак через його фланг. Цього сезону 39,7% їх дотиків на половині поля суперника припадає на лівий фланг (порівняно з 36,1% минулого сезону) — третій за величиною показник у лізі після Бернлі (40,8%) та Вест Гема (39,9%).

На графіку нижче показано схему передач Евертона у вересневому домашньому матчі з Лутон Таун (2:1), в якому команда домінувала за кількістю володіння м'ячем і моментів, але якимось чином примудрилася програти. Привертає увагу те, як близько Дуайт Макніл, Дукуре і Амаду Онана перебувають до Миколенко і як ці четверо пов'язані між собою у системі передач. Зелені лінії, що виходять із зони Миколенка, показують, що він добре взаємодіяв та приносив користь своїми пасами.

Результатом всього цього — збільшення кількості дотиків, більш тісної взаємодії з партнерами по команді — стало те, що менш ніж за третину сезону Прем'єр-ліги 24-річний футболіст вже завдав дев'яти ударів по воротах, тоді як за попередній сезон він завдав всього 10. На даний момент він стає все більш важливим гравцем атаки, причому дедалі досконалішим.

Але так було не завжди.

Деякі з найкращих виступів Миколенка цього сезону були пов'язані із ситуаціями, коли Евертону доводилося витримувати сильний тиск. Він чудово впорався з Мохамедом Салахом у недавньому мерсісайдському дербі, а також впорався з Букайо Сака з Арсеналу. Джаррод Бовен був ізольований у перемозі 1:0 над Вест Гемом наприкінці минулого місяця, і лише коли Майкл Олісе вийшов з лави запасних у матчі з Пелес у середині другого тайму у суботу, виникали проблеми.

Миколенко — найкращий лівий захисник АПЛ у цьому сезоні за версією WhoScored

Можливо, у Миколенка і не має високого темпу чи потужної фізичної сили, але він ініціативний і непоступливий в обороні. Частково це пов'язано із стилем.

Евертону Дайча доводиться витримувати тиск, тому команді частіше потрібно захищатися. Та ж логіка застосовна і до атакуючих чи креативних показників гри, де у Миколенка високі показники за кількістю виносів, за спробами пасу та за очікуваними асистами.

"Пріоритет — захист", — сказав після перемоги над Пелесом Дайч, який провів майже два десятиліття, провівши понад 500 виступів на позиції центрального захисника у трьох дивізіонах EFL, перш ніж перейти у 2007 році на керівну роботу. "Це твоя робота, тому ти і називаєшся захисником. Гра трохи змінилася, але мені завжди подобалися захисники, які вміють оборонятися, а він (Миколенко), безперечно, вміє".

"Я думаю, що зараз він починає показувати ознаки того, що він може краще грати попереду. Він має рухливість і витривалість. Його фізична форма в Прем'єр-лізі постійно покращується. Як і його менталітет. Він заслуговує на похвалу, і я думаю, зараз він насолоджується своєю грою".

Миколенко був підписаний у дивний період у сучасній історії Евертона, коли у них не було ні футбольного директора, ні керівництва з підбору персоналу через відхід Марселя Брендса та його команди у попередньому місяці. Підписання контрактів у січні вів рада директорів та власник Фархад Моширі спільно з менеджером Рафою Бенітесом, який був звільнений лише через два тижні після прибуття українця.

На тому етапі мало хто очікував, що він відразу ж отримає місце у стартовому складі команди, яка має певні проблеми.

З того часу були проблиски майстерності, але зараз, коли добігає кінця дворічний термін перебування на Гудісоні, Миколенко показує свої справжні можливості.

Його найкращі виступи у складі "ірисок" відбуваються в той час, коли Дайч намагається стабілізувати команду на полі та на тлі глибокої тривоги, спричиненої війною у його рідній країні.

Батько Миколенко, Сергій, мав відвідати свій перший матч на Гудісоні у лютому минулого року, але натомість залишив роботу будівельника, щоб захищати свою Батьківщину після вторгнення р осії. Захисник досі регулярно пише про війну у соцмережах, що триває в Україні.

Початок життя гравця Евертона був неспокійним, але на полі справи йдуть якнайкраще.

Основна частина похвали дістається іншим, але Миколенко став важливим гвинтиком у команді, впевненість якої зростає з кожним тижнем.

За матеріалами The Athletic