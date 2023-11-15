Англія

Українець перебуває у чудовій формі.

Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко має найвищу середню оцінку (7,31) від WhoScored серед усіх лівих захисників АПЛ у цьому сезоні, повідомили на сторінці статистичного порталу у Twitter.

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Миколенко починав сезон на лаві запасних, але з часом отримав можливість знову проявити себе у стартовому складі. 24-річний гравець вдало нею скористався, закріпившись в основі "ірисок".

У цьому сезоні він вже взяв участь в 11 матчах Евертона у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про авторів найшвидших голів у сезоні АПЛ.