Українець перебуває у чудовій формі.
Віталій Миколенко, Getty Images
15 листопада 2023, 21:13
Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко має найвищу середню оцінку (7,31) від WhoScored серед усіх лівих захисників АПЛ у цьому сезоні, повідомили на сторінці статистичного порталу у Twitter.
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Миколенко починав сезон на лаві запасних, але з часом отримав можливість знову проявити себе у стартовому складі. 24-річний гравець вдало нею скористався, закріпившись в основі "ірисок".
У цьому сезоні він вже взяв участь в 11 матчах Евертона у всіх турнірах і відзначився 2 голами.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про авторів найшвидших голів у сезоні АПЛ.