Англія

Логічні слова від колишнього захисника Ліверпулю.

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер вважає покарання Евертона занадто суворим, оссобливо на фоні санкцій проти клубів підтримавших створення Суперліги.

"Зняття десяти очок з Евертона – це надмірне покарання, це неправильно з огляду на те, що клуб співпрацював з АПЛ у цій справі останні кілька років. Чи, можливо, їм було б краще ухилятися та намагатися затягнути справу, як зробили інші клуби?

Безперечно, клуби, які вилетіли з Прем'єр-ліги, чинитимуть великий тиск на АПЛ, щоб розібратися з Евертоном. Але якщо зважити на те, що шість клубів намагалися вийти з Прем'єр-ліги і не було взагалі жодних санкцій, все це здається неправильним.