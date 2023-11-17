Логічні слова від колишнього захисника Ліверпулю.
Каррагер, Getty Images
17 листопада 2023, 19:59
Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер вважає покарання Евертона занадто суворим, оссобливо на фоні санкцій проти клубів підтримавших створення Суперліги.
"Зняття десяти очок з Евертона – це надмірне покарання, це неправильно з огляду на те, що клуб співпрацював з АПЛ у цій справі останні кілька років. Чи, можливо, їм було б краще ухилятися та намагатися затягнути справу, як зробили інші клуби?
Безперечно, клуби, які вилетіли з Прем'єр-ліги, чинитимуть великий тиск на АПЛ, щоб розібратися з Евертоном. Але якщо зважити на те, що шість клубів намагалися вийти з Прем'єр-ліги і не було взагалі жодних санкцій, все це здається неправильним.
Поки інші клуби не будуть покарані, Евертон відчуватиме, що їхній клуб використовують, щоб показати, що немає необхідності в незалежному регуляторі і вони мають рацію.
Це дуже суворе покарання. Подібне покарання має бути останньою мірою.
Згадайте, що було з "Великою шісткою" АПЛ (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал та Тоттенгем), коли кілька років тому у зв'язку з проектом Суперліги вони погрожували вийти зі складу АПЛ. Було виписано штраф на 22 мільйони фунтів стерлінгів – на всі шість клубів у сумі"
, — написав
Каррагер.