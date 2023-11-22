Англія

Дикий Захід або англійська Прем'єр-ліга пішла неправильним шляхом з фінансовим фейр-плей.

У такий час, можливо, корисною відправною точкою буде згадати слова Івана Газідіса, який після восьми років роботи заступником комісара американської ліги MLS був шокований тим, що побачив в англійській Прем'єр-лізі у якості виконавчого директор Арсеналу.

"Це трохи схоже на Дикий Захід", — сказав Газідіс на початку 2009 року. "Я бачу тут те, що неприпустимо у спортивних лігах США".

Історично склалося так, що англійський футбол не виявляв особливого інтересу до жорстких правил щодо володіння клубом, його витрат, доморощених гравців та багато іншого. Колишній президент УЄФА Мішель Платіні засуджував "великий лібералізм", який перетворював АПЛ на ігровий майданчик для мільярдерів, де практично всі — позамежні витрати, що підживлюються нафтовими грошима в Челсі і Манчестер Сіті — позикові кошти, що належать американцям у Манчестер Юнайтед та Ліверпулі, доки Портсмут, витративши шалені гроші, не перейшов у зовнішню адміністрацію і не домігся переоцінки, яка давно назрівала.

До обіду п'ятниці (17 листопада) це було востаннє, коли клуб АПЛ втрачав очки. Фактично, це був один із лише п'яти випадків в історії вищого дивізіону Англії: Сандерленд — два очки за випуск на поле незареєстрованого гравця в сезоні-1890/91, Арсенал — два очки і Манчестер Юнайтед — одне очко за бійку на полі в сезоні-1990/91, Мідлсбро — три очки за непроведений матч у сезоні-1996/97, Портсмут — дев'ять очок за перехід у зовнішню адміністрацію у сезоні-2009/10... а тепер Евертон — 10 очок у сезоні-2023/24 за порушення правил фінансового фейр-плей.

За останнє десятиліття або близько того ми побачили:

- ФІФА заборонила Челсі підписувати гравців у 2019 році після порушення правил під час підписання молодих футболістів;

- У 2014 році Манчестер Сіті піддався суворим санкціям з боку УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей, а через чотири роки з'явилася серія звинувачень у їх фінансових справах, що призвело до подальшого розслідування, в ході якого "містяни" були оштрафовані на 8,8 мільйонів фунтів стерлінгів;

- Сандерленд оштрафований на шестизначну суму за випуск на поле незареєстрованого гравця (південнокорейський нападник Джі Дон Вон, який зіграв чотири матчі без дозволу на роботу в Англії);

- Борнмут, Лестер та КПР потрапили під санкції за порушення фінансових правил при переході до АПЛ;

- У 2017 році був оштрафований Вотфорд на 4,3 млн фунтів стерлінгів після того, як Рафаеле Ріва, тодішній голова клубу, представив підроблену банківську гарантію, в якій говорилося, що у власників є достатні ресурси для фінансування клубу під час рекламної кампанії, що відбулася після цього. Пізніше Ріву також оштрафували та дискваліфікували;

- Ліверпуль заплатив Манчестер Сіті 1 млн фунтів стерлінгів після того, як їхній суперник по АПЛ подав скаргу на злам їхньої скаутської системи;

- Манчестер Юнайтед не зміг провести домашній матч проти Ліверпуля через демонстрацію місцевих вболівальників;

- Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Тоттенгем оштрафовані на 22 млн фунтів стерлінгів за участь у недовговічному проекті Суперліги, який представляв реальну загрозу для клубного футболу;

- За останні кілька тижнів з'явилися нові звинувачення у фінансових зловживаннях Челсі під час правління Романа Абрамовича.

Чого ми не бачили з 2010 року і досі, то це зняття очок в англійській Прем'єр-лізі.

Навіть коли Вест Гем був оштрафований на 5,5 млн фунтів стерлінгів за порушення правил володінням третіми особами, підписавши Карлоса Тевеса і Хав'єра Маскерано (їхні контракти належали зовнішнім інвесторам, а не клубу), що багато в чому дозволило "молотобійцям" залишитися в АПЛ у сезоні-2006/07, зняття очок вважалося забороненою зоною.

Це нагадує розмову з керівником клубу приблизно десять років тому, коли обговорювалися права та недоліки справи Сандерленда. "Чи ми хочемо піти цим шляхом?" — запитав керівник. "Невже ми справді хочемо, щоб турнірна таблиця була вкрита зірочками, бо п'ять чи шість клубів були покарані зняттям очок?"

Жахлива зірочка тепер на місці, і вона опустила Евертон на п'ять позицій вниз, прямо в зону вильоту. Їхній злочин? Порушення фінансових правил фейр-плей АПЛ протягом трирічного періоду, що закінчується у сезоні-2021/22. Зокрема, згідно з висновками незалежної комісії, клуб перевищив дозволені збитки на суму 19,5 млн фунтів і надав недостовірну інформацію про витрати на фінансування стадіону.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Манчестер Сіті 12 9 1 2 32 12 20 28 2 Ліверпуль 12 8 3 1 27 10 17 27 3 Арсенал 12 8 3 1 26 10 16 27 4 Тоттенгем 12 8 2 2 24 15 9 26 5 Астон Вілла 12 8 1 3 29 17 12 25 6 Манчестер Юнайтед 12 7 0 5 13 16 -3 21 7 Ньюкасл Юнайтед 12 6 2 4 27 13 14 20 8 Брайтон 12 5 4 3 25 21 4 19 9 Вест Гем 12 5 2 5 21 22 -1 17 10 Челсі 12 4 4 4 21 16 5 16 11 Брентфорд 12 4 4 4 19 17 2 16 12 Вулвергемптон 12 4 3 5 16 20 -4 15 13 Крістал Пелес 12 4 3 5 12 16 -4 15 14 Ноттінгем Форест 12 3 4 5 14 18 -4 13 15 Фулгем 12 3 3 6 10 20 -10 12 16 Борнмут 12 2 3 7 11 27 -16 9 17 Лутон Таун 12 1 3 8 10 22 -12 6 18 Шеффілд Юнайтед 12 1 2 9 10 31 -21 5 19 Евертон 12 4 2 6 14 17 -3 4 20 Бернлі 12 1 1 10 9 30 -21 4

Навіть серед вболівальників суперників були симпатії до Евертона. Чи є фінансове управління та помилкова бухгалтерія такого масштабу (перевитрата на 19,5 млн фунтів вище дозволеного за трирічний період, протягом якого клуб фінішував 12-м, 10-м та 16-м) справді найтяжчим злочином, скоєним будь-яким клубом АПЛ? Нова доба англійського футболу?

Це законне питання, навіть якщо клуби, що вилетіли з АПЛ протягом того періоду, мають право почуватися скривдженими тим, що Евертон порушив правила, залишившись за їх рахунок.

Евертон, який одразу ж оголосив про свій намір подати апеляцію, назвав цю санкцію абсолютно непропорційною та несправедливою, додавши, що вони з великим інтересом стежитимуть за рішеннями, прийнятими в інших випадках щодо правил фінансового фейр-плей.

Так буде і з усіма іншими. Примітно, що звинувачення, висунуті проти Манчестер Сіті німецькою газетою Der Spiegel у листопаді 2018 року, спочатку призвели до дворічного усунення від участі в турнірах УЄФА в лютому 2020 року, яке через п'ять місяців було скасовано Спортивним арбітражним судом (CAS) — лише у лютому цього року, справу передали комісії Прем'єр-ліги. Манчестер Сіті сповнений рішучості захистити себе від звинувачень, але рішення досі не ухвалено.

Справа Евертона вважалася надто складною для того, щоб комісія могла зібратися і винести вердикт до кінця минулого сезону — як того просили такі клуби, як Саутгемптон, Лідс і Лестер, які зрештою вилетіли до Чемпіоншипу — тому не дивно, що справа Манчестер Сіті, що включає 115 передбачуваних порушень виявляється більш складною і заплутаною.

Але деякі з ймовірних порушень з боку Манчестер Сіті датуються ще сезоном-2009/10. За минулий період вони пройшли шлях від хаотичного клубу з багатим та амбітним власником до домінуючої сили в англійському та європейському футболі, сім разів вигравши АПЛ (включаючи п'ять із останніх шести сезонів), тричі Кубок Англії, шість разів Кубок англійської ліги та один раз Лігу Чемпіонів.

Цього тижня Манчестер Сіті повідомив про річний дохід у розмірі 712,8 млн фунтів стерлінгів, що є рекордом для англійського футболу, але досі залишається 115 нерозділених питань про те, чи була ця сучасна спортивна імперія побудована відповідно до правил. Клуб заперечує будь-які правопорушення, але слухання CAS у липні 2020 року не залишили сумнівів у справжності зламаних електронних листів, опублікованих Der Spiegel, у яких говорилося, що "містяни" порушували правила. Юридична команда Сіті заперечувала прийнятність листів на кожному кроці, спочатку в УЄФА, а останнім часом у Прем'єр-лізі.

Що стосується Челсі, то вони не заперечують повідомлення, які були опубліковані в різних газетах на минулих тижнях щодо виплат, імовірно вироблених різним стороннім компаніям, що належать Абрамовичу, а також різним сторонам, пов'язаним з угодами, які, мабуть, принесли вигоду клубу.

Ці повідомлення були частиною проекту "Кіпрська конфіденційність", заснованого на 3,6 мільйонах офшорних записів, що потрапили до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та німецької газети Paper Trail Media. У Челсі заявляють, що звинувачення "засновані на документах, які клубу не були пред'явлені і не стосуються будь-якої особи, яка зараз перебуває в клубі". Але нові власники "синіх" вже зв'язалися з УЄФА, Прем'єр-лігою та ФА, щоб попередити їх про неповну фінансову інформацію щодо різних транзакцій при управлінні Абрамовича в період з 2012 по 2019 рік.

Як англійський футбол виявився таким? Чесно кажучи, все це наслідок заплющування очей, дозволяючи утвердитися культурі вищезгаданого Дикого Заходу. Це дозволяло купувати клуби фізичним чи юридичним особам, про яких Прем'єр-ліга мало чи взагалі нічого не знала — і чиї ділові відносини вони щосили намагаються точно відстежувати, не кажучи вже про регулювання.

І це повертає нас до Евертона. Незважаючи на всю щиру симпатію, яку відчувають багато хто з приводу зняття очок, незважаючи на весь інстинкт "ми проти всього світу", що охопив їх фанатів, справжня образа, яку відчувають вболівальники, як і раніше, має бути на поганий, темний спосіб, яким гордий клуб погано керувався останніми роками.

У звіті комісії підкреслюється низка неприємних істин, які фанати повторювали, коли йшлося про необхідність зміни керівництва, а не про санкції: 1) невміле управління внаслідок великих втрат; 2) нерозсудливість у продовженні підписання гравців у 2021–2022 роках, незважаючи на неодноразові попередження з боку Прем'єр-ліги; 3) бізнес-план, який так сильно покладався на щедрість компанії USM Services Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах і належить Алішеру Усманову, одному з олігархів, які потрапили під санкції уряду Великобританії після російського вторгнення на територію України.

Знову ж таки, як англійський футбол виявився таким? Знову ж таки, заплющуючи очі і переконуючи себе, що будь-які гроші — це хороші гроші, рідко перестаючи турбуватися про те, які казуси з ними можуть виникнути.

Це стосується багатьох клубів, як через власників, так і через спонсорів. Але це також стосується й англійського футболу загалом: занадто багато часу витрачається на захоплення талантами, що демонструються в АПЛ, і недостатньо часу на роздуми про те, чи не стає гра некерованою, захопленою окремими людьми та владою, яка виходить за межі її випадкового контролю.

Повільно, але чітко робилися кроки у бік посилення правил. Але вони пішли проти перебігу англійського футболу.

Протягом багатьох років клуби АПЛ розглядали ініціативу УЄФА щодо фінансових правил як спробу підрізати крила лізі. Так само як і квоти на доморощених гравців. Навіть деяким англійським власникам старого загартування, які не мали нічого схожого на глибокі кишені Абрамовича, не подобалося, коли їм казали, що їхній клуб не може зазнавати великих збитків з року в рік. Це прагнення фінансового благополуччя здавалося багатьом анафемою.

У певному сенсі це відбувається досі. Багато хто досі вважає, що бухгалтерський облік не повинен бути частиною футболу. Чому після 125 років англійським клубам раптово сказали, що вони можуть витрачати гроші лише у певних межах? Якщо багата людина хоче фінансувати клуб, хіба це не його справа?

Початкові наміри фінансового фейр-плей здавалися досить благородними. Але версія, що виникла після того, як найвпливовіші європейські клуби висловилися, виявилася глибоко скомпрометованою та помилковою. Минувше десятиліття продемонструвало це наочно.

Але це знову той самий Дикий Захід. Зокрема, у Прем'єр-лізі суми, про які йдеться, вийшли з-під контролю, оскільки клуби перейшли від місцевих бізнесменів до будь-кого, від російських олігархів до американських венчурних капіталістів та близькосхідних суверенних фондів. Це призвело до хаосу та нестабільності, оскільки ставки ставали дедалі вищими.

Подумайте про те, як Евертон витратив понад своїх можливостей в період з 2016 по 2022 рік, а тепер уявіть, як безрозсудно міг би витратити гроші власник Фархад Моширі, якби не існувало фінансових правил, які потрібно було дотримуватися, нехай і не дуже суворо.

Власника та членів правління Евертона було попереджено. Вони вже були близькі до ліміту влітку 2020 року, коли, на подив деяких їх конкурентів, а також через те, що їхні потоки доходів були серйозно підірвані пандемією COVID-19, вони підписали Бена Годфрі, Аллана та Абдулая Дукуре та Хамеса Родрігеса, додавши до свого фонду заробітної плати на 16 млн фунтів стерлінгів і отримав збиток у розмірі 120,9 млн фунтів.

Частина захисту Евертона грунтувалася на тому факті, що кожне нове придбання, яке вони укладали у сезоні-2021/22, мало бути схвалено Прем'єр-лігою відповідно до умов угоди, укладеної на початку сезону. У лізі заявляють, що вона постійно заявляла, що вона не управляє фінансами Евертона і що клуб має забезпечити дотримання цільових показників беззбитковості.

Читається так, ніби батьки намагаються навчити дитину не витрачати всі свої гроші у кондитерській. Крім трансферного бізнесу Евертона під керівництвом Моширі, почуття задоволення рідко тривало так довго, як цукровий приплив.

Це найсумніше у випадку з Евертоном: всі ці надмірні витрати, що зазнавали клубу серйозного ризику, принесли дуже малу винагороду. Сьоме місце у першому році під керівництвом Рональда Кумана в сезоні-2016/17 залишається найкращим результатом Евертона з того часу, як Моширі придбав акції "ірисок". За сім років вони не виходили далі чвертьфіналу жодного кубкового турніру. Зняття 10 очок у будь-якому з останніх двох сезонів, витрачених на боротьбу з вильотом, вирішило б їхню долю.

В цьому році? Судячи з їхніх нещодавніх результатів під керівництвом Шона Дайча і труднощів команд, які отримали підвищення, у них цілком можливо все буде гаразд.

Виникає питання про спортивну вигоду витрат Евертона. У звіті комісії говориться, що клуб, який порушує правила, неминуче мав користуватися перевагами, яких він інакше не мав би, і що ця перевага зазвичай буде на шкоду конкуруючим клубам, які більш відповідально керують своїми фінансами. Також додається, що санкції повинні гарантувати, що клуб, який порушив правила, не збереже вигоду за рахунок інших клубів і повинні діяти як стримуючий фактор для клубів, у яких може виникнути спокуса порушити правила в майбутньому.

І так само неминуче постає питання про те, які санкції можуть бути накладені на Манчестер Сіті, якщо вони будуть визнані винними хоча б в одному зі 115 передбачуваних порушень, а також на Челсі, якщо справу "синіх" буде передано до комісії. Здається, про це навіть не варто міркувати. Якщо цей новий жорсткий підхід є кроком вперед для АПЛ, про це можна лише здогадуватися, особливо якщо враховувати спортивну вигоду.

Вже ходить багато розмов про те, що Прем'єр-ліга відкрила всемогутню банку з хробаками, розбурхала осине гніздо і викликала той хаос, який здається неминучим, якщо вона визначила, що порушення, подібне до Евертона, заслуговує на зняття 10 очок.

Деякі учасники гри запитують, чи не вплуталася Прем'єр-ліга в серію кровопролитних битв, у деяких з яких вона не виграє, намагаючись показати силу, поки уряд Великобританії намагається створити власний футбольний регулюючий орган.

Але альтернатива – просто йти шляхом найменшого опору. І це вже не схоже на варіант. Якщо правила існують, їх необхідно суворо та послідовно дотримуватись для забезпечення чесності змагань. Інакше це справді буде Дикий Захід.

За матеріалами The Athletic