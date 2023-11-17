Англія

Нічого незвичайного — клуб, у якому виступає українець Віталій Миколенко, незадоволений зняттям очок за порушення правил фінансового фейр-плею.

Евертон на своєму офіційному сайті опублікував заяву з приводу рішення комісії АПЛ, яка ухвалила рішення зняти з "ірисок" десять очок через порушення правил фінансового фейр-плей.

"Евертон шокований і розчарований рішенням комісії АПЛ.

Клуб вважає, що Комісія наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію. Клуб вже повідомив про намір оскаржити рішення в АПЛ. Тепер розпочнеться процес апеляції, і справу клубу розглядатиме Апеляційна рада, призначена відповідно до правил Прем'єр-ліги в належний час.

Евертон стверджує, що він був відкритим і прозорим у інформації, яку він надавав АПЛ, і що він завжди поважав чесність процесу. Клуб не визнає висновок про те, що він не діяв з максимальною добросовісністю, і не розуміє звинувачення, зроблене Прем'єр-лігою під час розгляду. Суворість накладених Комісією санкцій не є ані справедливим, ані розумним відображенням наданих доказів.

Клуб також з великим інтересом стежитиме за рішеннями, прийнятими в будь-яких інших справах, що стосуються Правил прибутку та сталого розвитку Прем'єр-ліги.

Евертон не може ширше коментувати це питання, поки не завершиться апеляційний процес", — йдеться у заяві "Ірисок".

Через це рішення Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, опустився з 14 на 19 місце у турнірній таблиці АПЛ.