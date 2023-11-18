Англія

Сторони впевнені, що нова угода буде підписана найближчим часом.

Захисник лондонського Арсеналу Бен Вайт продовжить виступати у складі "канонірів" у майбутньому. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони продовжують продуктивні переговори та впевнені, що нова угода буде підписана найближчим часом.

Зазначимо, що чинний контракт 26-річного англійця розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Вайт провів 18 матчів, у яких забив один гол.

Раніше сам Вайт заявляв, що має намір продовжувати свою кар'єру у складі команди Мікеля Артети.