Грузинський футболіст може приєднатись до "аристократів".
ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 11:23
Видання ESPN повідомляє, що вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія може змінити клубну прописку.
За інформацією джерела, грузина хоче підписати Челсі. Чемпіони Італії оцінюють грузинського футболіста у 100 мільйонів євро. Лондонці готові будуть виплатити таку суму, проте шукають різні варіанти, щоб не перевищити витрати на фінансовий фейр-плей.
Нагадаємо, що Кварацхелія виступає на позиції лівого вінгера. 22-річний грузин може стати конкурентом українцю Михайлу Мудрику, який також грає зліва у нападі.
Раніше повідомлялося, що Кварацхелія також цікавить низку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, проте Наполі не бажає розлучатися зі своїм гравцем та хоче продовжити з ним контракт.
У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.