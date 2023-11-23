Англія

Грузинський футболіст може приєднатись до "аристократів".

Видання ESPN повідомляє, що вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія може змінити клубну прописку.

За інформацією джерела, грузина хоче підписати Челсі. Чемпіони Італії оцінюють грузинського футболіста у 100 мільйонів євро. Лондонці готові будуть виплатити таку суму, проте шукають різні варіанти, щоб не перевищити витрати на фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, що Кварацхелія виступає на позиції лівого вінгера. 22-річний грузин може стати конкурентом українцю Михайлу Мудрику, який також грає зліва у нападі.

Раніше повідомлялося, що Кварацхелія також цікавить низку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, проте Наполі не бажає розлучатися зі своїм гравцем та хоче продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.