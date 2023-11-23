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Португальця виправдали.

Суд виправдав нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду у справі про зґвалтування моделі Кетрін Майоргі, про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, вперше модель публічно звинуватила Роналду у зґвалтуванні у вересні 2018 року. Вона стверджувала, що злочин стався у 2009 році у Лас-Вегасі. Спортсмен згодом нібито заплатив їй за мовчання 375 тисяч доларів.

Натомість Роналду все заперечував. У липні 2019-го прокуратура Лас-Вегаса визнала необґрунтованими звинувачення Майорги на адресу футболіста.

Раніше повідомлялось, що Роналду встановив історичне досягнення на рівні збірних.