Португальця виправдали.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 11:04
Суд виправдав нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду у справі про зґвалтування моделі Кетрін Майоргі, про це повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, вперше модель публічно звинуватила Роналду у зґвалтуванні у вересні 2018 року. Вона стверджувала, що злочин стався у 2009 році у Лас-Вегасі. Спортсмен згодом нібито заплатив їй за мовчання 375 тисяч доларів.
Натомість Роналду все заперечував. У липні 2019-го прокуратура Лас-Вегаса визнала необґрунтованими звинувачення Майорги на адресу футболіста.
Раніше повідомлялось, що Роналду встановив історичне досягнення на рівні збірних.