Англія

Але у керівників ліверпульського клубу були інші плани.

Вінгер англійського Ліверпулю Мохамед Салах влітку дав згоду наперехід до саудівського Аль-Іттіхаду, але керівники клубу не відпустили його. Таку інформацію надає саудівське видання Asharq Al-Awsat.

Влітку, саудівський клуб пропонував за єгиптянина 200 млн. євро. Сам гравець через свого представника дав згоду на цей трансфер. Проте власники, генеральний директор та особисто головний тренер клубу наполягли на тому, щоб футболіст залишився у Ліверпулі, незважаючи на величезну фінансову пропозицію від саудівців.

Аль-Іттіхад хотів зробити Салаха найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Діючий контракт 31-річного вінгера з "мерсисайдцями" діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

Цього сезону, Мо Салах зіграв за Ліверпуль 17 матчів, забивши 12 голів та віддавши 4 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад взимку знову зробить пропозицію по Салаху.