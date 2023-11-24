Англія

Тренер "ірисок" налаштований на подальшу боротьбу.

Нещодавно, з англійського Евертона було знято десять очок за порушення правил фінансового фейр-плей. Головний тренер ліверпульського клубу Шон Дайч поділився своєю думкою стосовно цього скандального рішення. Його слова наводить Liverpool Echo.

"Як і всі, ми шоковані. Через хвилю шуму, що здійнялася після цієї новини, складається враження, що більшість людей у ​​футболі шоковані тим, що сталося. Очевидно, ми почуватимемося трохи засмученими через це. З іншого боку, це мало, що змінює.

З того часу, як я очолив команду, вся увага була зосереджена на тому, щоб вирішити всі проблеми на футбольному полі. Сили були спрямовані на те, щоб змусити команду перемагати, змусити її змінити менталітет. Вважаю, що ми на правильному шляху і показуємо сильну гру. Подібна ситуація відсунула нас назад лише для того, щоб потім ми знову вийшли вперед.

Робота для мене не змінилася. Такі обставини просто ускладнили нинішній стан справ, але це лише до подання апеляції", — сказав Дайч.

У рамках 13-го туру АПЛ, Евертон буде приймати МЮ. Матч відбудеться 26 листопада о 18:30 за київським часом.