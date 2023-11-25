Англія

Обидва поєдинки АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Сьогодні, 25 листопада, відбудуться матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги, в яких візьмуть чи можуть взяти участь українські футболісти.

Лондонський Челсі у гостях зіграє проти Ньюкасла. Тренерський штаб "синіх" на чолі з Маурісіо Почеттіно ухвалив рішення залишити українського вінгера Михайла Мудрика на лаві запасних.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Бадьяшиль, Сілва, Джеймс — Фернандес, Угочукву — Стерлінг, Галлагер, Палмер, Джексон.

Цього сезону Мудрик провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі.

Тим часом Шефілд Юнайтед на своєму полі прийме Борнмут. Тренерський штаб "вишень" вирішив виставити у стартовому складі українського захисника Іллю Забарного.

Борнмут: Нету — Келлі, Сенесі, Забарний, Сміт — Кук, Крісті — Таверньє, Клюйверт, Семеньйо — Соланке.

Для 21-річного українця це буде 15 матч цього сезону.

Нагадаємо, обидва матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом.