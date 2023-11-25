Англія

Футболіст Ліверпуля провокував фанів Ман Сіті.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс влаштував словесну суперечку з головним тренером Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою під час матчу у 13-му турі АПЛ, який закінчився нічиєю — 1:1.

Наприкінці матчу Нуньєс вирішив спровокувати фанатів "містян", вказавши перед ними на емблему Ліверпуля, яка знаходиться на його футболці.

Наставнику Манчестер Сіті не сподобалася така поведінка Нуньєса — тренер та гравець почали сваритись. Запобігати бійці довелося керманичу мерсисайдців Юргену Клоппу, який стримував свого підопічного, а потім повів убік.

Звіт про матч Манчестер Сіті — Ліверпуль читайте на нашому сайті.