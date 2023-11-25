Футболіст Ліверпуля провокував фанів Ман Сіті.
Сварка Нуньєса та Гвардіоли, GETTY IMAGES
25 листопада 2023, 17:40
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс влаштував словесну суперечку з головним тренером Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою під час матчу у 13-му турі АПЛ, який закінчився нічиєю — 1:1.
Наприкінці матчу Нуньєс вирішив спровокувати фанатів "містян", вказавши перед ними на емблему Ліверпуля, яка знаходиться на його футболці.
Наставнику Манчестер Сіті не сподобалася така поведінка Нуньєса — тренер та гравець почали сваритись. Запобігати бійці довелося керманичу мерсисайдців Юргену Клоппу, який стримував свого підопічного, а потім повів убік.
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