Англія

Коментар німця після гри з Манчестер Сіті.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию з Манчестер Сіті (1:1) в 13-му турі АПЛ.

"На Етіхад Стедіум нелегко грати. Невипадково вони виграють стільки домашніх ігор. Щоб належним чином підготуватися до гри, потрібно більше часу, особливо в таких обставинах.

Якби ми дійсно сьогодні грали дуже добре, то могли б виграти. Але це було не так. Ми грали нормально. Ми також створювали їм проблеми у першому таймі, але наші хороші моменти не були настільки хорошими. У другому таймі нам довелося напружитися.

На жаль, ми втратили Жоту. Побачимо, що з Аліссоном.

У нас були хороші моменти. Я хотів би, щоб у нас їх було більше. В даних обставинах ми повинні сприймати набране очко як успіх. Мені нема на що скаржитися", — сказав Клопп для Sky Sports.

Жоту замінили на 54-ій хвилині. Аліссон отримав пошкодження задньої поверхні стегна наприкінці зустрічі, але дограв матч до кінця.

На Football.ua доступний огляд матчу Ман Сіті — Ліверпуль.