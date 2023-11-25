Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 25 листопада 2023 року, 17:30.
МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ — ЗОРЯ, FACEBOOK.COM/MACCABITLVFC
25 листопада 2023, 20:26
У перенесеному матчі четвертого туру Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів у Сербії приймав Зорю.
Українська команда пропустила тричі, але знайшла в собі сили відіграти два м'ячі. Проте заробити бодай очко їм не вдалось — поразка 2:3.
Огляд матчу:
Маккабі Тель-Авів — Зоря 3:2
Голи: Захаві, 45+2, Д. Перец, 47, 59 — Герреро, 71, Горбач, 88
Маккабі Тель-Авів: Москера — А. Коен, Лукассен (Біттон, 66), Саборіт, Ревіво — Д. Перец, ван Оверем, Каніховські (Тургеман, 66) — Бітон (Голаса, 76), Захаві (Давідзада, 84), Мілсон (Й. Коен, 76).
Зоря: Турбаєвський — Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурніцин — Мічін, Чурко (Мишньов, 57) — Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойний (Бугай, 81), Алефіренко (Горбач, 57), Антюх — Герреро.
Попередження: ван Оверем, Ревіво — Джордан, Боль.