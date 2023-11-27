Англія

Бельгієць у серпні отримав травму підколінного сухожилля та був прооперований.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував своє поновлення після травми.

Нагадаємо, 32-річний бельгієць отримав пошкодження підколінного сухожилля в матчі стартового туру АПЛ, програвши Бернлі в серпні, після чого був змушений перенести операцію.

"Все йде добре. Мені потрібно трохи часу, але мета буде досягнута. Сподіваюся, я повернуся незабаром після Нового року, якщо все складеться добре", — наводить слова Де Брюйне інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sports.

Після 13 турів Манчестер Сіті набрав 29 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на один бал.