У матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі, який завершився розгромною перемогою Манчестер Сіті з рахунком 3:0, у середині першого тайму травму отримав атакуючий півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне.

32-річний бельгійський плеймейкер заявив, що успішно переніс операцію, і тепер він розпочне період відновлення.

"Новина після гри з Бернлі стала для мене справжнім ударом фізично та морально.

Тепер операція зроблена, і я готовий до відновлення та повернення до роботи незабаром. Дякую всім за підтримку", — написав Кевін Де Брюйне в своєму Twitter.

