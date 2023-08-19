Бельгійський плеймейкер Ман Сіті поділився фотографіями після перенесеної операції.
Кевін Де Брюйне, getty images
19 серпня 2023, 15:30
У матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі, який завершився розгромною перемогою Манчестер Сіті з рахунком 3:0, у середині першого тайму травму отримав атакуючий півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне.
32-річний бельгійський плеймейкер заявив, що успішно переніс операцію, і тепер він розпочне період відновлення.
"Новина після гри з Бернлі стала для мене справжнім ударом фізично та морально.
Тепер операція зроблена, і я готовий до відновлення та повернення до роботи незабаром. Дякую всім за підтримку", — написав Кевін Де Брюйне в своєму Twitter.
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявляв, що Кевін Де Брюйне може бути відсутнім протягом трьох чи чотирьох місяців.