Англія

Для 26-річного українця це друге поспіль потрапляння до найкращих.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня за підсумками 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

До кращих потрапив український захисник Арсеналу Олександр Зінченко, який провів хороший матч проти Брентфорда (1:0).

За свої дії 26-річний українець отримав оцінку у 7,7 балів. Це найнижча оцінка у збірній.

Нинішнього сезону Зінченко провів 17 поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Зазначимо, що для Зінченка це друге потрапляння поспіль до команди тижня АПЛ від WhoScored.