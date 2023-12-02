Англія

Для 26-річного українця це друга результативна дія цього сезону.

В даний час проходить поєдинок 14 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонський Арсенал на своєму полі приймає Вулвергемптон.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Букайо Саки, а потім на 13 хвилині відзначився Мартін Едегор, який скористався результативною передачею українського захисника Олександра Зінченка після класної комбінації від "канонірів".

Для 26-річного українця це друга результативна дія цього сезону за 19 ігор, у яких він відзначився одним голом.

Стежити за основними подіями матчу Арсенал – Вулвергемптон можна на Football.ua.