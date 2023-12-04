Іспанія

Іспанець задоволений грою португальського нападника.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу над Атлетіко (1:0). Зокрема, іспанець оцінив гру нападника Жоау Феліша, який відзначився переможним голом.

"Я бачив, як Жоау (Феліш) працює, відбирає м'ячі, добре вибирає позицію, взаємодіє з Канселу. Я бачу його щасливим, активним, задоволеним. Я сказав йому зберігати спокій, тому що додаткова мотивація підганяє, і є ймовірність перейти межу. Він грав дуже розумно.

Питання підписання Жоау скоріше до директорів, але ми задоволені, дуже задоволені. Він добре виступає та працює. Нуль проблем у роздягальні, він наш джокер, та ще більше згуртував команду. Радий бачити його у команді.

"Барселона грала дуже добре. Атлетико натиснув у другому таймі, але, можливо, ми побачили найкращий, найповноцінніший матч Барси в сезоні", — сказав іспанець в інтерв'ю Marca.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Атлетіко.