Англія

Гаррі назвав найсильніших оборонців.

Нападник Баварії Гаррі Кейн назвав найсильніших захисників, які протистояли йому на футбольному полі.

"Найкращі захисники, проти яких я грав, — це Джон Террі та Джорджо К'єлліні. Джон був дуже хитрий і розумний на полі, не дарма вважається одним із найкращих на своїй ролі.

Те саме я можу сказати про К'єлліні. Ми зустрічалися як на клубному рівні, так і на рівні збірних, і він завжди чудово використав свій корпус", — наводить слова Кейна Sportskeeda.

Нагадаємо, Гаррі Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у перших 11 турах чемпіонату. З початку сезону страйкер Баварії забив у чемпіонаті 17 голів — це найкращий показник на даному відрізку за всю історію німецької першості.