Італія

Клубу не сподобалося суддівство.

Директор Наполі Мауро Мелусо прокоментував матч чемпіонату проти Інтера - повідомляє Джанлука Ді Марціо.

"Вальтер Маццаррі вважав за краще не приходити сюди, тому що ми хочемо, щоб він був на лаві запасних, і хотіли уникнути його коментарів, які можуть створити для нього проблеми.

Ми дуже незадоволені і вважаємо, що ми і наші вболівальники не заслуговуємо такого ставлення. Таке відчуття, що у арбітра та VAR був вихідний, що, звичайно, може статися з кожним.

Перший гол збив вітер з вітрил і був очевидний фол у підкаті на Лоботку. Це вимагало негайного втручання арбітра, навіть без допомоги ВАР, оскільки це було настільки очевидним.

Ми програли такій великій команді, як Інтер, ми були задоволені грою, оскільки Наполі виклався на повну. Ось чому ми такі злі, адже ми не заслужили такого ставлення. Як я вже сказав, ми не шукаємо виправдань, але, на жаль, коли ви граєте проти таких топових клубів, таке невідповідне ставлення буде вирішальним".

Наполі поступився Інтеру з рахунком 0:3.