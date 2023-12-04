Німеччина

Коментар тренера Боруссії після центрального матчу туру.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував нічию з Баєром (1:1) у матчі Бундесліги.

"Ми розпочали матч дуже добре, відкрили рахунок, оборонялися з усією пристрастю та змушували їх робити те, що їм не подобається.

Їм довелося часто використовувати діагоналі та зміщуватися у фланги, оскільки ми добре вели єдиноборства та контролювали центр поля.

Ми добре захищалися, але ми мали мало моментів, щоб забити другий гол", — вважає наставник "джмелів".

Огляд матчу доступний за посиланням.