Ньюкасл залишився без основного голкіпера.
НІК ПОУП, GETTY IMAGES
04 грудня 2023, 13:50
Голкіпер Ньюкасла Нік Поуп пропустить тривалий термін через травму, повідомляє журналіст Майк Макграт.
31-річний воротар вивихнув плече наприкінці матчу проти Манчестер Юнайтед (1:0). Перші обстеження показали, що Поуп отримав травму, через яку не зможе грати протягом чотирьох чи п'яти місяців.
Відзначимо, що місце Поупа у воротах можуть зайняти Мартін Дубравка або Лоріс Каріус.
В цьому сезоні Поуп взяв участь у всіх 14 матчах АПЛ та пропустив 14 голів.