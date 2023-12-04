Англія

Ньюкасл залишився без основного голкіпера.

Голкіпер Ньюкасла Нік Поуп пропустить тривалий термін через травму, повідомляє журналіст Майк Макграт.

31-річний воротар вивихнув плече наприкінці матчу проти Манчестер Юнайтед (1:0). Перші обстеження показали, що Поуп отримав травму, через яку не зможе грати протягом чотирьох чи п'яти місяців.

Відзначимо, що місце Поупа у воротах можуть зайняти Мартін Дубравка або Лоріс Каріус.

В цьому сезоні Поуп взяв участь у всіх 14 матчах АПЛ та пропустив 14 голів.