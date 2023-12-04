Англія

Іспанець має шанс повернутись в АПЛ.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа може перейти у Ньюкасл, де замінить травмованого Ніка Поупа, який може пропустити до п'яти місяців через пошкодження плеча. Про це повідомляє The United Stand.

Іспанець є пріоритетним варіантом для "сорок", але керівництво клубу погодиться тільки в тому випадку, якщо де Хеа піде на зниження заробітної плати.

Відзначимо, що місце Поупа у воротах можуть зайняти Мартін Дубравка або Лоріс Каріус. Проте у керівництві "сорок" є сумніви щодо того, чи зможуть вони гідно замінити Поупа.

В цьому сезоні Поуп взяв участь у всіх 14 матчах АПЛ та пропустив 14 голів.