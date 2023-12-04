Іспанія

Схоже, Барселона надовго втратила основного голкіпера.

Воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген ризикує пропустити ще місяць через травму спини. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, консервативне лікування не дає результатів, тому було вирішено обговорити наступні кроки з медичною службою. Існує два варіанти лікування: відпочинок без хірургічного втручання або операція, після якої німець не зможе грати протягом 4-6 тижнів.

Цього сезону, Тер Штеген зіграв за Барсу 17 матчів, пропустив 15 м'ячів та 8 разів відстояв "на нуль".