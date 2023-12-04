Іспанія

Гравець, який належить "матрацникам", пояснив, чому відсвяткував гол у ворота Атлетіко.

Нападник Барселони Жоау Феліш розповів, чому вирішив відсвяткувати гол у ворота Атлетіко (1:0).

"Дуже важлива перемога. Ми знали, наскільки складною буде гра, але найважливіше було заробити три очки, і тепер ми маємо думати про Жирону.

Реакція на гол була спонтанною. Ти відчуваєш напруження гри, і святкування стало чимось на кшталт полегшення після того, що я пережив улітку. Тільки близькі мені люди знають, як ми з моєю сім'єю це переживали", — сказав португалець в інтерв'ю As.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Атлетіко.