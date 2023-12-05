Англія

Іспанець висловився на адресу українця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував гру Олександра Зінченка після матчу 14-го туру АПЛ проти Вулвергемптона (2:1). Нагадаємо, помилка українця призвела до пропущеного голу.

"Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем.

Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо.

Він може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер. Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як він пресингує, і в нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий працювати з ним", — сказав Артета.

Сьогодні Арсенал проведе виїзний матч АПЛ проти Лутона. Початок о 22:15.