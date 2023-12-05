Україна

Молодий футболіст дебютував за основну команду минулого місяця.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з молодим півзахисником Ярославом Базаєвим.

Нова угода з 19-річним вінгером розрахована до 31 травня 2027 року.

Ярослав дебютував за юнацьку команду Олександрії влітку 2021 року, після чого відіграв 53 матчі та забив 17 голів.

У листопаді цього року Базаєв дебютував у складі основної команди у матчі проти Дніпра-1 (0:1). На його рахунку два матчі, в яких він провів на полі сім хвилин.