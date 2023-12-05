Англія

Іспанський фахівець відзначив англійця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про лідера команди Букайо Сака.

"Це як спостерігати за тим, як дитина росте, стає старшою, дорослішає та розвивається. А він так само скромний і готовий ставати все кращим і кращим.

Усі співробітники академії, які працювали з ним протягом багатьох років, щоб зробити його тим гравцем, яким він є, мають зробити йому величезний комплімент за це. А потім дати йому спокій. Букайо — особливий хлопець, і ми сподіваємося, що він буде з нами ще багато років.

Він не має меж, він хоче більшого, і люди навколо нього цього хочуть. Його товариші по команді теж краще розуміють, що йому потрібне.

У нього є тренери, персонал і клуб, який хоче підштовхнути його до того, щоб він став кращим. Я думаю, що це хороші умови для подальшого розвитку", - сказав Артета.

Нагадаємо, Сака став найкращим гравцем Англії другий рік поспіль.