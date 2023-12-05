Україна

Хавбек львівського клубу поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник львівського Руху Марко Сапуга прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:0).

"Це був важкий матч за непростих погодних умов, але ми на це не зважали. Ми були в однакових умовах із Зорею.

У Руху були моменти – в першому таймі могли забити, в другому таймі Квасниця мав чудову нагоду. Зоря ж показала, що для них не буде проблемою вибратись із дна турнірної таблиці, бо у них сильні гравці та хороший потенціал.

З кожною грою наша команда додає, але інколи все ж помітно, що не вистачає досвіду у завершенні атак. Потрібно реалізовувати свої моменти і сподіваюсь, це вдасться у наступних поєдинках.

Тепер на нас чекає матч у Полтаві – ми налаштовуємось лише на позитивний результат", — наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 16 туру УПЛ.