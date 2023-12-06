Англія

Думка французького фахівця.

Легенда Арсеналу Тьєррі Анрі назвав захисника "канонірів" Вільяма Саліба найкращим в АПЛ.

"Думаю, що прямо зараз він просто найкращий. Те, як він захищається один в один, як прикриває вільний простір позаду себе — він робить все це на найвищому рівні.

Я працював у Франції, коли Вільям грав за Марсель на правах оренди, і вже тоді я дивувався, що Арсенал не зберіг його. На той час він уже був найкращим захисником Арсеналу. Але він повернувся і показав усім, що то була помилка. Тепер він найкращий захисник у лізі", — цитує француза Metro.

Раніше Артета підтвердив виліт Томіясу до кінця 2023 року.