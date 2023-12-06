Англія

Відповідь Каррагера на слова Гвардіоли.

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер відповів на висловлювання Пепа Гвардіоли про відсутність титулів у АПЛ. Під час інтерв'ю на Sky Sports іспанець згадав, що Каррагер жодного разу не ставав чемпіоном.

"Напевно, я б виграв один раз, якби Ліверпуль належав цілій державі та звинувачувався у 115 порушеннях фінансових правил АПЛ!

Насправді я хвалив команду Пепа після гри в неділю", – написав Каррагер у соцмережі Х.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч Сіті проти Астон Вілли. Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.