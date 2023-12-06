Україна

Поєдинок почнеться на 4 години раніше, ніж планувалось.

Дирекція УПЛ затвердила новий час початку матчу 17-го туру Полісся – Дніпро-1, який відбудеться у п’ятницю, 8 грудня, у Житомирі на центральному міському стадіоні Полісся.

Початок зустрічі змістили на 4 години. Стартовий свисток пролунає о 15:00, а не о 19:00, як планувалося спочатку.

Нагадаємо, після 16-ти турів Дніпро-1 має у своєму активі 33 пункти та посідає друге місце, у Полісся 31 очко та третя сходинка.