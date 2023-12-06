Інформаця щодо трансферу підтвердилась досить швидко.
Браян Сарагоса, Getty Images
06 грудня 2023, 14:50
Лівий вінгер Браян Сарагоса приєднається до Баварії влітку 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.
Мюнхенці домовилися з Гранадою про трансфер 22-річного іспанця. Він підпише п'ятирічний контракт з мюнхенцями (до кінця червня 2029 року).
Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд зазначив, що цей гравець збільшить атакувальні можливості клубу.
"Браян Сарагоса — вибуховий, дуже швидкий і спритний вінгер, який може грати на обох флангах. Він непередбачуваний, може забивати і дуже добре грає один-в-один. Цього року він вже дебютував за збірну Іспанії та має великий потенціал. Браян — один із найперспективніших гравців Іспанії, він досить довго був на нашому радарі. Ми бажаємо йому успіхів у решті сезону з Гранадою і з нетерпінням чекаємо, що він приєднається до нас влітку", — заявив функціонер.
Раніше повідомлялося, що мюнхенцям Сарагоса обійдеться у 15 мільйонів євро.
У цьому сезоні він вже взяв участь у 14 матчах Гранади у Ла Лізі, відзначившись 5 голами і 2 асистами.