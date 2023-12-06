Англія

Кайл Вокер розповів про успіхи клубу з Манчестера після свого приходу у 2017 році.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер вказав на одну з головних цілей "містян" у нинішньому сезоні.

"Проект, який я почав особисто для себе у 2017 році, коли підписав контракт із Сіті, полягав у тому, щоб вигравати трофеї. Якби 2017 року мені сказали, що я виграю одну Прем'єр-лігу, я був би на сьомому небі від щастя.

Я не думаю, що ми справді усвідомлюємо, чого досягли як команда і як клуб, доки не закінчимо займатися футболом. Тому що, поки я грав у Прем'єр-лізі, Манчестер Юнайтед виграв її один раз, Лестер виграв її один раз, Челсі виграв її, а потім Сіті міг виграти її, Челсі міг виграти її. Але команди не вигравали титули поспіль. Зараз ми можемо виграти чотири титули поспіль, чого ще ніхто не робив.

Є тиск, але саме тому ми у тій команді, у якій перебуваємо. Ми повинні впоратися із цим тиском і побити ще один рекорд. Моя робота не завершена. Я відчуваю, що в мені та в цій команді ще є багато чого, щоб виграти більше трофеїв, і я хочу бути частиною цього", — наводить слова Вокера прес-служба "містян".

Нинішнього сезону Вокер провів 20 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

Після 14 ігор Манчестер Сіті набрав 30 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ.