Англія

Думка головного тренера манкуніанців.

Керманич МЮ Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Челсі (2:1) в 15-му турі АПЛ. Зокрема, нідерландець висловився про автора дубля Скотта Мактомінея.

"Він зіграв чудово, мав важливу роль на полі. Він дуже добрий футболіст. Він та Антоні зупинили Челсі.

Він був дуже динамічний у володінні м'ячем. Він зробив дубль і міг забити ще", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.