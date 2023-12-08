Англія

Водночас, не можна сказати, що український захисник провалив матч проти "сорок".

У поєдинку 15 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі впевнено обіграв Ньюкасл (3:0).

У цьому матчі взяв участь український захисник Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів увесь поєдинок.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 24-річного українця у 6,8 балів, що є найгіршою оцінкою у складі "ірисок".

За поєдинок Миколенко один раз виніс м'яч, зробив одне перехоплення, програв одну верхову дуель, шість разів втратив м'яч, двічі порушив правила, заробив один фол, зробив 44 дотики до м'яча, віддав 24 точні передачі (96%) та здійснив одне вдале обведення.

Нинішнього сезону Миколенко провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Ньюкасл.