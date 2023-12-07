Завершився матч чемпіонату Англії.
Евертон - Ньюкасл - Getty Images
07 грудня 2023, 23:36
Евертон вдома зміг впевнено переграти Ньюкасл. Віталій Миколенко провів на полі весь матч.
Голи були забиті ближче до завершення поєдинку. Мерсисайдський клуб посідає 17 місце, тайнсайдський колектив посідає 7 сходинку.
Евертон — Ньюкасл 3:0
Голи: Макніл, 79, Дукуре, 86, Бету, 90
Евертон: Пікфорд — Коулмен (Паттерсон, 67), Тарковскі, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Янг, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 85)
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп‘єр, Ласселс (Крафт, 90), Шер, Лівраменто — Майлі (Рітчі, 90), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон
Попередження: Гує, Калверт-Льюїн, Бету