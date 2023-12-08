Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 грудня 2023 року, 21:30.

Евертон у матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув впевнену перемогу над Ньюкаслом (3:0).

Перемогу команді Девіда Моєса принесли забиті м'ячі у виконанні Макніла, Дукуре та Бету, які відзначилися результативними ударами у другому таймі.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі весь матч.

Завдяки цій перемозі Евертон залишив зону вильоту і піднявся на 17 місце, а у Ньюкасла 26 балів та сьомий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Ньюкасл в 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Ньюкасл 3:0

Голи: Макніл, 79, Дукуре, 86, Бету, 90.

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Паттерсон, 67), Тарковскі, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Янг, Гує, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 85).

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп‘єр, Ласселс (Крафт, 90), Шер, Лівраменто — Майлі (Рітчі, 90), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон.

Попередження: Гує, Калверт-Льюїн, Бету.