Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дав коментар після поразки проти Астон Вілли (0:1).

"Я дуже пишаюся тим, як команда грала на цьому стадіоні проти цієї команди. Ми заслуговували на перемогу, але треба грати краще в штрафних площах, та й деякі речі повинні скластися на твою користь.

Те, що ми не забили – лише один із аспектів. Ми трохи втратили контроль, особливо у другому таймі, втрачали м'яч, ми надто швидко переходили в атаку, тому що є спокуса відправляти м'яч за лінію захисту, яка грає високо. Ми могли грати трохи краще в цьому аспекті.

Астон Вілла на своєму місці, вона, враховуючи домашні результати, заслуговує на це, тому що коли ти стільки перемагаєш на своєму полі, заслуговуєш на похвалу", — наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Арсенал.