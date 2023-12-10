Англія

Слова іспанського тренера після гри з Лутоном.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Лутоном (2:1) в матчі АПЛ.

"Чудова гра після низки невдалих результатів. Ми пропустили гол на останній хвилині першого тайму. Це був справді хороший тест, і гравці відреагували так, як повинні були.

Це виклик. Вони бігли, боролися, я справді пишаюся ними. У першому таймі ми грали краще. Нам потрібні голи, а в першому таймі ми не забили", - сказав наставник "містян" для MOTD.

Звіт про матч Лутон Таун — Манчестер Сіті читайте в нашому матеріалі.