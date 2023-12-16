Англія

А точно пасує тільки назад?

Атакуючий півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко, який виступає в лондонському Арсеналі переважно на позиції "хибного" лівого захисника, є одним із найкращих футболістів поточного сезону англійської Прем'єр-ліги в аспекті просування м'яча вперед.

За 15 проведених матчів 27-річний українець здійснив аж 95 передач у фінальну третину поля суперника, що є шостим найкращим показником серед усіх гравців англійської першості. Загальна точність пасів Олександра — 87,9% (33-ій показник у чемпіонаті).

Найкращим за цим показником є центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі, на рахунку якого наразі 134 передачі у фінальну третину поля.

ТОП-10 ГРАВЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПЕРЕДАЧ У ФІНАЛЬНУ ТРЕТИНУ ПОЛЯ У СЕЗОНІ-2023/24 (FBREF.COM):

1. Родрі (Манчестер Сіті) — 134

2. Деклан Райс (Арсенал) — 121

3. Енцо Фернандес (Челсі) — 102

4. Льюїс Данк (Брайтон) — 101

5. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) — 97

6. Олександр Зінченко (Арсенал) — 95

7. Паскаль Гросс (Брайтон) — 95

8. Рубен Діаш (Манчестер Сіті) — 93

9. Йоахім Андерсен (Крістал Пелес) — 90

10. Бубакар Камара (Астон Вілла) — 89

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74. Ілля Забарний (Борнмут) - 41

93. Віталій Миколенко (Евертон) — 17

324. Михайло Мудрик (Челсі) — 6

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко має один із найвищих відсотків успішних протидій дриблінгу суперника в поточному сезоні АПЛ.