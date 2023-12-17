Іспанія

Українець ризикує пропустити найближчу гру.

Головний тренер Жирони Мічел повідомив, що Віктор Циганков відчуває дискомфорт у нозі й пропустив останнє тренування. Не виключено, що він пропустить найближчий матч проти Алавеса у 17 турі Ла Ліги, який відбудеться завтра о 22:00

"Циганков має дискомфорт у нозі після останнього тренування в п'ятницю, і на завтрашньому тренуванні ми побачимо, чи зможе він зіграти, чи ні.

Інші травмовані гравці все ще не відновилися, а Стуані дискваліфікований. Постраждали Борха Гарсія, Янхель Еррера, Тоні Вілена, Артеро, Хоель Рока та Антоніно Джастін", — сказав тренер.

Раніше повідомлялось, що Циганков — серед п’ятірки найкращих у Ла Лізі за очікуваними асистами в середньому за гру.