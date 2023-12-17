Коментар тренера канонірів.
АРТЕТА, GETTY IMAGES
17 грудня 2023, 19:06
Наставник Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Брайтоном (2:0) в матчі 17-го туру АПЛ.
"Неймовірна гра. Від початку до кінця було приємно спостерігати, як ми грали проти дуже гарної команди. Навіть у перерві рахунок цього не відбивав. Ми повністю заслужили на перемогу в цьому матчі.
Ми мали 15 ударів у першому таймі – це багато. Ми мали продовжувати. Нам не вистачало точності».
Чи виправдовує Кай Гавертц очікування? З погляду голів – так. З погляду гри він такий самий, яким був на початку сезону. Ви бачите, що він впевнений у собі та насолоджується своєю грою", – сказав головний тренер Арсеналу.
Відео голів матчу Арсенал — Брайтон доступний на Football.ua.