Англія

Коментар тренера канонірів.

Наставник Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Брайтоном (2:0) в матчі 17-го туру АПЛ.

"Неймовірна гра. Від початку до кінця було приємно спостерігати, як ми грали проти дуже гарної команди. Навіть у перерві рахунок цього не відбивав. Ми повністю заслужили на перемогу в цьому матчі.

Ми мали 15 ударів у першому таймі – це багато. Ми мали продовжувати. Нам не вистачало точності».

Чи виправдовує Кай Гавертц очікування? З погляду голів – так. З погляду гри він такий самий, яким був на початку сезону. Ви бачите, що він впевнений у собі та насолоджується своєю грою", – сказав головний тренер Арсеналу.

Відео голів матчу Арсенал — Брайтон доступний на Football.ua.