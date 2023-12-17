Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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17 грудня 2023, 18:27
У рамках 15-го туру Бундесліги Фрайбург приймав Кельн.
Господарі двічі відзначився у ворота гостей та набрали три очки.
Фрайбург – Кельн 2:0
Голи: Грегорич 72, Шаллаї 90+5.
Фрайбург: Атуболу, Сільдійя (Кюблер, 75), Гульде, Гінтер, Макенго (Вайсхаупт, 75), Гефлер, Гріфо (Шаллаї, 66), Еггештайн, Доан, Рель (Адаму, 90), Гелер (Грегорич, 65).
Кельн: Швебе, Шмітц, Шабо, Гюберс, Фінкгрефе (Карстенсен, 73), Кайнц (Ут, 60), Любічич (Майна, 61), Мартель, Тільманн (Кіліан, 66), Зельке, Вальдшмідт (Хусейнбашич, 61).
Попередження: Гефлер 40 – Любічич 27, Шабо 31, Кайнц 57.
Вилучення: Шабо 62 (друге попередження).