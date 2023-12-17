Італія

Завершилися ще два поєдинки 16 туру чемпіонату Італії.

У рамках шістнадцятого туру італійської Серії А у неділю, 17 грудня, відбулися ще два поєдинки.

Удінезе мав перевагу у два м'ячі, але не зумів її втримати через вилучення Паєро, яке сталося невдовзі після їхнього другого голу. Багаторічний лідер Сассуоло Берарді врятував свою команду від поразки, реалізувавши два пенальті.

Удінезе — Сассуоло 2:2

Голи: Лукка, 36, Перейра, 55 — Берарді, 75, 88 (обидва — пен.)

Попередження: Ебоселе, 77, Масіна, 90, Перейра, 90+2 — Педерсен, 20

Вилучення: Паєро, 59

Удінезе: Сільвестрі — Крістенсен, Перес, Кабаселе — Ебоселе (Масіна, 77), Ловрич, Волас (Кіна, 90), Паєро, Камара (Ехізібуе, 71) — Перейра — Лукка (Саксесс, 90)

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Педерсен (Мулаттьєрі, 72) — М. Енріке, Болока (Вольпато, 56) — Берарді, Торстведт, Лор'єнте (Конрадсен Сейде, 89) — Пінамонті

Верона виглядала краще за Фіорентину у цьому поєдинку, але підопічних Марко Бароні дуже підвела реалізація. Вони могли відкривати рахунок вже на початку зустрічі, але Джурич не зумів пробити Террачано. Перемогу "фіалкам" приніс гол Бельтрана ближче до кінця поєдинку.

Фіорентина — Верона 1:0

Гол: Бельтран, 79

На 3-й хвилині Джурич не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Попередження: П. Террачано, 2, Бірагі, 36, Барак, 65 — Давидович, 67

Фіорентина: П. Террачано — Кайоде, Мартінес Куарта (Міленкович, 72), Раньєрі, Бірагі — Лопез (Артур, 46), Мандрагора (Міна, 85) — Іконе, Бельтран, Соттіль (Куаме, 46) — Нзола (Барак, 46)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Гін, Маньяні (Аміоне, 46), Ф. Террачано — Фолоруншо (Мбоула, 84), Онгла — Нгонге, Суслов (Давидович, 63), Лазович (Сапонара, 75) — Джурич (Анрі, 62)

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два матчі 16 туру Серії А. Болонья прийматиме Рому (початок о 19:00), а Інтер гостюватиме у Лаціо (початок о 21:45).